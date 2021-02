Otázky a odpovede, ktoré prináša táto doba.

Obdobie posledných mesiacov pod názvom COVID19 vnímam ako obdobie hľadania odpovedí na otázky, ktoré trápia naše vnútro. Ako na to?

V poslednom období sa stretávam s tým, že ľudia v mojom okolí chcú radu a rýchlu a jednoduchú odpoveď na otázky, ktoré ich ťažia. Tieto otázky smerujú do radov známych, kamarátov a podobne. Bude to fungovať?

Na úvod chcem povedať, že prvým krokom k hľadaniu riešenia je uvedomenie si situácie a chuť to riešiť, takže tento prvý krok je super. Ďalej je skvelé, ak v našom okolí sú ľudia, ktorí sa nám snažia pomôcť a niekedy to aj zafunguje. Niekedy to však nepomôže, ale práve naopak ublíži, či neprinesie žiadny výsledok. Prečo?

Riešenie je často len špičkou ľadovca. Ľudia v našom okolí majú iné názory a presvedčenia a teda riešenie podobnej situácie ako je tá naša prebiehalo v iných podmienkach. Preto ani skvelo vyzerajúce rady v knihách a v našom okolí nám nefungujú a nestotožníme sa s nimi. Ako teda na to?

Ak sa chceme zlepšiť v nejakej oblasti, tak vyhľadáme odborníka, ktorý zhodnotí naše súčasné poznanie v danej oblasti a snaží sa zvoliť optimálnu stratégiu pre náš rast. V mentálnej oblasti to však neraz vyzerá tak akoby sme sa na náš podnikateľský problém pýtali hokejového trénera a čakali od neho radu. Prípadne akoby sme prišli za hokejovým trénerom, že sa chceme zlepšiť v hokeji, nech nám dá nejakú konkrétnu radu. Potom to vyzerá tak, že ešte nevieme ani korčuľovať a dostaneme radu, nech trénujeme streľbu. Takto dostávame rady, ktoré často nie sú ani vzdialenou odpoveďou na náš problém. Je teda nevyhnutné vyhľadať odborníka?

Ja som presvedčený, že všetko dokážeme vyriešiť sami, ale potrebujeme pracovať v súlade s nami a našimi presvedčeniami. Tak to bude mať veľkú šancu na úspech. Môže sa jednať o dlhodobú a namáhavú cestu, no verím, že úspešnú. Aký je teda prínos odborníka?

Aj hokej, futbal, ekonómiu, právo sa môžeme naučiť sami. Keď máme trénera alebo učiteľa, tak dokážeme výrazne urýchliť naše napredovanie. Ak teda chceme efektívnejšie napredovať v mentálnej oblasti, tak psychológ alebo mentálny kouč môžu byť pre nás tou správnou voľbou.